Президент Сирии подписал указ об увеличении зарплат и пенсий

ДАМАСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад издал в четверг указ об увеличении зарплат военным и гражданским служащим, а также об увеличении пенсий, сообщила в четверг пресс-служба главы государства

"В связи с экономическими изменениями и их последствиями… президент Асад издал указ … об увеличении на 20 тысяч лир (46 долларов по официальному курсу – ред.) ежемесячной заработной платы для военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Также принято решение об увеличении на 16 тысяч лир (37 долларов – ред.) "пенсионных выплат военным и гражданским лицам". Этот же указ устанавливает минимальный порог заработной платы сотрудников, занятых в государственном и частном секторах экономики, который составит 47675 лир (около 110 долларов).

В середине ноября курс сирийской лиры пробил исторически низкую отметку по отношению к доллару: по сообщениям местной прессы, он превысил 700 лир за доллар на "черном" рынке при неизменном официальном курсе - 434 лиры за доллар. К четвергу курс доллара достиг отметки в 750 лир. В связи с историческим падением лиры цены на продовольственные товары выросли на 20%. ЦБ Сирии в воскресенье выпустил заявление, в котором опроверг слухи о намерении установить новый официальный курс сирийской лиры.