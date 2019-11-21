Президент Сирии подписал указ об увеличении зарплат и пенсий

ДАМАСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал в четверг указ об увеличении зарплат военным и гражданским служащим, а также об увеличении пенсий, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"В связи с экономическими изменениями и их последствиями… президент Асад издал указ … об увеличении на 20 тысяч лир (46 долларов по официальному курсу – ред.) ежемесячной заработной платы для военных и гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Также принято решение об увеличении на 16 тысяч лир (37 долларов – ред.) "пенсионных выплат военным и гражданским лицам". Этот же указ устанавливает минимальный порог заработной платы сотрудников, занятых в государственном и частном секторах экономики, который составит 47675 лир (около 110 долларов).
В середине ноября курс сирийской лиры пробил исторически низкую отметку по отношению к доллару: по сообщениям местной прессы, он превысил 700 лир за доллар на "черном" рынке при неизменном официальном курсе - 434 лиры за доллар. К четвергу курс доллара достиг отметки в 750 лир. В связи с историческим падением лиры цены на продовольственные товары выросли на 20%. ЦБ Сирии в воскресенье выпустил заявление, в котором опроверг слухи о намерении установить новый официальный курс сирийской лиры.
Падение курса национальной валюты САР связывают напрямую с событиями в Ливане, где из-за протестных акций наблюдаются перебои в работе банков, а на прошлой неделе были введены ограничения в выдаче долларов. Кроме этого, на ситуации сказываются экономические санкции против Сирии и уничтожение значительного числа производств в ходе войны. Подобное падение лиры наблюдалось в 2016 году, когда она опускалась до уровня 645 за доллар. Еще в начале текущего года курс на "черном рынке" был на уровне 500 лир за доллар. До начала сирийского конфликта в 2011 году доллар стоил около 50 лир.