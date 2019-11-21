Умер фронтмен рок-группы Spirit of the West Джон Манн

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Фронтмен и вокалист канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн скончался в возрасте 57 лет в Ванкувере, . Фронтмен и вокалист канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн скончался в возрасте 57 лет в Ванкувере, сообщает ETCanada.

Как пишет издание, причиной смерти стала ранняя болезнь Альцгеймера. Этот диагноз ему поставили в 2014 году.

"Джон был человеком необычайного мужества, верным и любимым другом, джентльменом. Но самое главное, что он был любящим отцом и замечательным мужем", — написал радиоведущий и представитель группы Эрик Альпер.

Джон Манн родился в 1962 году в городе Калгари (Канада). В начале 80-х он переехал учиться в Ванкувер, где в 1983 году основал коллектив Spirit of the West, который стал одним из самых успешных в Канаде.

Наиболее популярными считаются песни Political и Home For a Rest.