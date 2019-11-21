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РИА Новости

Умер фронтмен рок-группы Spirit of the West Джон Манн

13:56 21.11.2019
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CC BY 2.0 / Martin C. Eisenloeffel / spaceamoeba John MannКанадский музыкант и актер Джон Манн
Канадский музыкант и актер Джон Манн
CC BY 2.0 / Martin C. Eisenloeffel / spaceamoeba John Mann
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Фронтмен и вокалист канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн скончался в возрасте 57 лет в Ванкувере, сообщает ETCanada.
Как пишет издание, причиной смерти стала ранняя болезнь Альцгеймера. Этот диагноз ему поставили в 2014 году.

"Джон был человеком необычайного мужества, верным и любимым другом, джентльменом. Но самое главное, что он был любящим отцом и замечательным мужем", — написал радиоведущий и представитель группы Эрик Альпер.

Джон Манн родился в 1962 году в городе Калгари (Канада). В начале 80-х он переехал учиться в Ванкувер, где в 1983 году основал коллектив Spirit of the West, который стал одним из самых успешных в Канаде.
Наиболее популярными считаются песни Political и Home For a Rest.
Манн также был актером. Выступал в театральных постановках Ванкувера и снялся в эпизодических ролях в фильме "Хроники Риддика" (2004 год) и "Другой мир: Эволюция" (2006 год).
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КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыДжон МаннКанада
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