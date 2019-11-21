Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро пойдет под суд

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве полицейского на станции "Курская" московского метро в 2018 году предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Преступление произошло в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, уроженец Киргизии Нурлан Муратов выстрелил в 23-летнего сотрудника полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрея Райского, который от полученных ран скончался. Обвиняемый на момент преступления работал на кондитерской фабрике "Рот Фронт", сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказала Иванова.
Следствие установило, что полицейский остановил мужчину для проверки документов. Затем они прошли в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола. Мужчина выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.
Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину.