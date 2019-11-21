Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро пойдет под суд

Преступление произошло в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, уроженец Киргизии Нурлан Муратов выстрелил в 23-летнего сотрудника полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрея Райского, который от полученных ран скончался. Обвиняемый на момент преступления работал на кондитерской фабрике "Рот Фронт", сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.