МИД предупредил россиян о манифестациях во Франции и Германии

В МИД также сообщили, что 23 ноября в немецком Ганновере (земля Нижняя Саксония) планируются массовые демонстрации, в связи с чем ожидается перекрытие дорожного движения, повышенные меры безопасности, а также не исключены столкновения между группами манифестантов.