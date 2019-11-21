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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях во Франции и Германии

13:24 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях во Франции и Германии 23 ноября, в связи с чем в странах будут усилены меры безопасности.
"Франция – 23 ноября в Париже запланированы манифестации сторонников движения в защиту прав человека; участники соберутся в 14:00 по местному времени (16.00 мск) на площади Оперы и пройдут маршем до площади Нации; повышенные меры безопасности; в других районах города возможны сопутствующие выступления", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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В МИД также сообщили, что 23 ноября в немецком Ганновере (земля Нижняя Саксония) планируются массовые демонстрации, в связи с чем ожидается перекрытие дорожного движения, повышенные меры безопасности, а также не исключены столкновения между группами манифестантов.
В столице Парагвая городе Асунсьон 25 ноября с 17:00 до 19:00 по местному времени запланированы митинги сторонников движения в защиту прав женщин. "В числе мест проведения акций – площадь Италии и площадь Демократии; повышенные меры безопасности; возможны ограничения дорожного движения", - добавили в ведомстве.
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