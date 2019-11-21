Эколог рассказал про негативные последствия добычи сланцевой нефти

"Нефть содержится в тех горных породах, где очень тонкие капилляры, то есть пустоты, где содержатся небольшое количество нефти, обычным способом ее добывать нельзя, потому что она слишком рассеяна по породе. Придумали такой метод, когда вода с поверхности под большим давлением закачивается через скважину в такие горные породы и за счет гидроудара происходит разрушение этих пород, коллекторы соединяются в более крупные резервуары, и становится возможным добывать нефть. Как и для любого способа добычи, здесь есть негативные истории. В первую очередь, это угроза загрязнения грунтовых вод, потому что там используется не просто вода, а вода с реагентами", - пояснил Книжников.