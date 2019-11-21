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РИА Новости

Эколог рассказал про негативные последствия добычи сланцевой нефти

13:22 21.11.2019
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Технология добычи сланцевой нефти приводит к дополнительным объемам сжигания сопутствующих нефтяных газов и загрязнению грунтовых вод, сообщил РИА Новости руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы в РФ (WWF) Алексей Книжников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что современные технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества.
"Нефть содержится в тех горных породах, где очень тонкие капилляры, то есть пустоты, где содержатся небольшое количество нефти, обычным способом ее добывать нельзя, потому что она слишком рассеяна по породе. Придумали такой метод, когда вода с поверхности под большим давлением закачивается через скважину в такие горные породы и за счет гидроудара происходит разрушение этих пород, коллекторы соединяются в более крупные резервуары, и становится возможным добывать нефть. Как и для любого способа добычи, здесь есть негативные истории. В первую очередь, это угроза загрязнения грунтовых вод, потому что там используется не просто вода, а вода с реагентами", - пояснил Книжников.
По его словам, другая проблема в том, что технология добычи сланцевого газа подразумевает бурение большого количества скважин. "Американцы научились делать это дешево, и у них месторождения находятся на намного меньших глубинах, чем у нас. Бурить не проблема, чтобы сохранить экономическую эффективность. Однако в связи с таким большим количеством скважин возникает проблема с выбросами попутного нефтяного газа", - сказал Книжников.
Согласно последним отчетам об уровне выбросов попутного нефтяного газа, США являются лидером в этом именно из-за увеличения добычи сланцевой нефти, указал эксперт. "За один год они увеличили объем сжигания на 4,5 миллиарда кубометров, это очень много. Такого никогда не было, чтобы одна страна так сильно увеличила объемы сжигания со всеми негативными эффектами: выбросы в атмосферу парниковых газов и загрязняющих веществ", - заметил Книжников.
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В России также наблюдается увеличение объемов сжигания попутного нефтяного газа - на 1,5 миллиарда кубометров, но есть и положительные моменты, заявил он. "Например, в России также колоссальные запасы сланцевой нефти в Западной Сибири. Они лежат на очень больших глубинах. Мы как раз говорим, что если использовать максимально отработанную технологию, то добывать эту нефть довольно разумно, потому что можно использовать существующую инфраструктуру. Можно добывать большие количества нефти, не уходя на новые участки и шельф Арктики", - пояснил Книжников.
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сланцевая нефтьВсемирный фонд дикой природыВладимир ПутинРоссияЭкономика
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