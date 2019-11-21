Вучич подтвердил визит в Россию 4 декабря

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко в четверг.
Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности.
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"Одной из тем встречи была подготовка рабочего визита президента Вучича в Российскую Федерацию 4 декабря и его разговора с президентом Путиным. Это станет 17 встречей двух лидеров государств, третьей в этом году", - сообщила администрация Вучича.
Отмечается, что "обо всем остальном президент оповестит общественность в течение дня".
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на скрытую камеру.
Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности (БИА) в эфире национального телевидения подтвердил, что спецслужбы Сербии считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", личность второго человека раскрывать не стал.
Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на этот характер повлиять.