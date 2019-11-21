Вучич подтвердил визит в Россию 4 декабря

Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности.