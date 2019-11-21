В МВД заявили, что отец Мары Багдасарян — законный гражданин России

"Повторная проверка показала, что Эльмар Багдасарян считается приобретшим гражданство РФ в соответствии с законом", - рассказал он.

Ранее Кемулария заявлял, что отец девушки Эльмар Багдасарян получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки его гражданства РФ. В заключении было указано, что Багдасарян не является гражданином России, ему предлагалось для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а также обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

По словам защитника, Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт, а первое заключение было незаконным.