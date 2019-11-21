В МВД заявили, что отец Мары Багдасарян — законный гражданин России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что отец скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян является законным гражданином РФ, сообщил РИА Новости адвокат семьи Давид Кемулария.
"Повторная проверка показала, что Эльмар Багдасарян считается приобретшим гражданство РФ в соответствии с законом", - рассказал он.
Ранее Кемулария заявлял, что отец девушки Эльмар Багдасарян получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки его гражданства РФ. В заключении было указано, что Багдасарян не является гражданином России, ему предлагалось для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а также обратиться с заявлением о приеме в гражданство.
По словам защитника, Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт, а первое заключение было незаконным.
Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.