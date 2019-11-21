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РИА Новости

Путин примет участие в работе съезда "Единой России"

13:07 21.11.2019 (обновлено: 13:08 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде партии "Единая Россия", который пройдет в субботу, 23 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Руководителем партии сейчас является Дмитрий Анатольевич Медведев, президент действительно будет на съезде партии, он выступит, я не буду анонсировать содержание его выступления", - сказал Песков журналистам.
Комментируя опрос ВЦИОМ, в ходе которого россиян спросили о сменяемости в партии, Песков ответил, что "она не может быть на принципах жесткого ротирования". "Партия власти определяется голосами избирателей, если за партию отдают свои голоса большинство избирателей, то эта партия становится лидирующей", - отметил он.
Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в четверг, порядка 69% россиян считают, что партия власти должна нести ответственность за решения и поступки всех представителей власти, в том числе беспартийных, при этом 25% респондентов полагают, что она должна отвечать только за членов партии.
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Участникам опороса сказали, что в России нередко партией власти называют "Единую Россию", но, например, в Хабаровском крае губернатором является представитель партии ЛДПР. Их спросили, является ли "Единая Россия" партией власти в таких регионах. Более половины респондентов (53%) ответили положительно, 26% - отрицательно. Половина россиян (51%) считают, что было бы лучше, если бы партия власти менялась периодически, 37% считают, что лучше бы партия власти оставалась одна и та же. Из сторонников "Единой России" только 25% считают, что партия власти должна меняться, 65% считают иначе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Единая РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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