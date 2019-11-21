Форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

Участники:
- председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам компании Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг Ирина ЖУКОВА;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
- главный редактор Русфонда Валерий ПАНЮШКИН;
- менеджер по корпоративной социальной ответственности компании Servier Екатерина ЧУЛКОВА;
- заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина ШАРАПОВА;
- начальник Управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Департамента социальной политики УК "Металлоинвест" Анастасия САВЕЛЬЕВА.
Корпоративное волонтерство – важный инструмент значимых социальных изменений и формирования устойчивых отношений с сотрудниками, партнерами, обществом и государством. Целью проведения мероприятия является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства "бизнес – общество – власть" в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.
В рамках форума состоятся дискуссии и воркшопы, панельная дискуссия, посвященная реализации программ корпоративного добровольчества. Также будут объявлены результаты Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" - 2019.
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству.
Регистрация по ссылке
или
Лариса Чугуевская
Тел: +7 (909) 658-1500
Email: l.chuguevskaya@amr.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам компании Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг Ирина ЖУКОВА;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
- главный редактор Русфонда Валерий ПАНЮШКИН;
- менеджер по корпоративной социальной ответственности компании Servier Екатерина ЧУЛКОВА;
- заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина ШАРАПОВА;
- начальник Управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Департамента социальной политики УК "Металлоинвест" Анастасия САВЕЛЬЕВА.
Корпоративное волонтерство – важный инструмент значимых социальных изменений и формирования устойчивых отношений с сотрудниками, партнерами, обществом и государством. Целью проведения мероприятия является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства "бизнес – общество – власть" в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.
В рамках форума состоятся дискуссии и воркшопы, панельная дискуссия, посвященная реализации программ корпоративного добровольчества. Также будут объявлены результаты Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" - 2019.
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству.
Регистрация по ссылке
или
Лариса Чугуевская
Тел: +7 (909) 658-1500
Email: l.chuguevskaya@amr.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/