В Ровенской области 12 школьников отравились конфетами

"Пятиклассников в тот день угостила конфетами одноклассница по случаю дня рождения, после чего детям стало плохо. Школьников доставили в районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести. После оказания помощи их жизни ничего не угрожает. Сейчас они еще находятся в медучреждении", - говорится в сообщении.