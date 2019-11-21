Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T13:03+0300
https://ria.ru/20191121/1561394737.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_1e09211935385a622d80f361c4dfa7c4.jpg
РИА Новости

В Ровенской области 12 школьников отравились конфетами

13:03 21.11.2019
235
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцать школьников отравились конфетами в Ровенской области, их госпитализировали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в среду днем в больницу с острым отравлением попали 12 учеников Здовбицкой общеобразовательной школы.
Пирожные
15 ноября, 18:03
Шестнадцать жителей Оренбурга отравились пирожными из кондитерской
"Пятиклассников в тот день угостила конфетами одноклассница по случаю дня рождения, после чего детям стало плохо. Школьников доставили в районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести. После оказания помощи их жизни ничего не угрожает. Сейчас они еще находятся в медучреждении", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушения санитарных правил", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков в городе Ровно.
101131
Обсудить 1
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
В Кремле ответили на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обвинения Киева по поводу задержанных кораблей
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Добыча угля
Росприроднадзор оценил ущерб от действий предприятий угольной отрасли
Сотрудник полиции
В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков
Кремль
В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров
Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии
Александр Вучич
Вучич подтвердил визит в Россию 4 декабря
Автомобиль Следственного комитета России
В Мурманске мужчина получил травму из-за падения наледи с крыши дома
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Российских войск в Донбассе не было и нет, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в работе съезда "Единой России"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Полиция Аргентины
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния