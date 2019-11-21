В Ровенской области 12 школьников отравились конфетами

КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцать школьников отравились конфетами в Ровенской области, их госпитализировали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в среду днем в больницу с острым отравлением попали 12 учеников Здовбицкой общеобразовательной школы.
"Пятиклассников в тот день угостила конфетами одноклассница по случаю дня рождения, после чего детям стало плохо. Школьников доставили в районную больницу с острым отравлением продуктами питания в состоянии средней тяжести. После оказания помощи их жизни ничего не угрожает. Сейчас они еще находятся в медучреждении", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушения санитарных правил", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков в городе Ровно.