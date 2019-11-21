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РИА Новости

Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17

12:56 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия пригласила экспертов из Малайзии, чтобы они ознакомились с российскими данными по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 ноября, 13:47
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Министр выразил надежду, что это поможет малайзийским коллегам быть более информированными, "чем того хотели бы остальные участники следственной группы".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Сергей ЛавровМалайзияВ мире
Популярные комментарии
Давно надо было это сделать.
21 ноября, 13:50
elya.velichutina
1200000
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