Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17

"Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.