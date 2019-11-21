Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия пригласила экспертов из Малайзии, чтобы они ознакомились с российскими данными по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Министр выразил надежду, что это поможет малайзийским коллегам быть более информированными, "чем того хотели бы остальные участники следственной группы".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.