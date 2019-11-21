Российских войск в Донбассе не было и нет, заявили в Кремле

"Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие именно военные докладывают президенту РФ Владимиру Путину о том, что Украина продолжает обстрелы, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.