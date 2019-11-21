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РИА Новости

Российских войск в Донбассе не было и нет, заявили в Кремле

12:56 21.11.2019 (обновлено: 13:06 21.11.2019)
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российских войск в Донбассе не было и нет, но это не значит, что у российских военных нет каналов получения информации из приграничных регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие именно военные докладывают президенту РФ Владимиру Путину о том, что Украина продолжает обстрелы, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.
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ДонбассДмитрий ПесковРоссияВ мире
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