В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой военным РФ сербского офицера не могут на них повлиять, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью под заголовком "Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!", в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера.
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С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения. Как сообщил министр обороны Александр Вулин, власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.
"Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер - партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между двумя странами.
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