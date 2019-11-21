В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии

"Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер - партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между двумя странами.