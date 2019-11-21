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Война в Сирии
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

12:54 21.11.2019 (обновлено: 15:25 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В четверг "Новая газета" обнародовала ролик, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.

"Во-первых, я не знаю, о чем идет речь, но, судя по тому, что вы говорите "по всей видимости", "возможно" и так далее, <...> — я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", — прокомментировал Песков.

Он добавил, что все репутационные опасения беспочвенны, а Кремль не располагает информацией о "преступлениях" российских частных военных компаний (ЧВК) в регионе.
Песков также опроверг утверждение, что ЧВК не могли действовать без решения президента. "Президент не может принимать решения относительно подобных компаний, это просто невозможно", — подчеркнул пресс-секретарь.
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Война в СирииДмитрий ПесковСирияРоссияВ мире
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