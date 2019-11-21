Ракета Маска взорвалась, потому что ее собрали "на коленке", заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Прототип ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship разорвало во время испытаний на герметичность, возможно, из-за низкого качества сварного шва, сделанного вручную, а не автоматической сваркой, считает гендиректор компании "КосмоКурс" Прототип ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship разорвало во время испытаний на герметичность, возможно, из-за низкого качества сварного шва, сделанного вручную, а не автоматической сваркой, считает гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин

Как сообщалось ранее на специализированном портале space.com, Starship Mk1 лопнул во время испытаний на герметичность, его верхняя часть отлетела и упала недалеко от тестовой установки. Маск заявил, что SpaceX не будет ремонтировать поврежденную Starship Mk1, так как она нужна была только для отработки некоторых технологий, а перейдет сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.

"Видимо, сварка верхнего днища не выдержала, потому что сварка ведется вручную, а не автоматически. Это давно проходили, что ручная и автоматическая сварка — это небо и земля. И, видимо, он с этим столкнулся: качество сварного шва было несоответствующим. Может быть, все было и не так. Но так как все делается на коленке, то очень сложно соблюсти все требования, которые предъявляются", — сказал Пушкин РИА Новости.

При этом он отметил, что при переходе от фабричного производства ракет Falcon 9 к изготовлению ракеты сверхтяжелого класса в единичных экземплярах такие неудачи вполне ожидаемы. "Возникают новые производственные вопросы, сложности сборки и проверок. Чтобы не строить цеха, Маск решил проверить, можно ли сборку сделать на коленке", — сказал Пушкин.

Он отметил, что нельзя говорить о некомпетентности специалистов SpaceX, поскольку при испытаниях на случай нештатной ситуации они убрали всех людей из зоны поражения, обеспечив безопасность. "Риски они понимали", — сказал гендиректор компании, планирующей суборбитальные туристические пуски в космос.

По его словам, специалисты SpaceX разберутся в причинах произошедшего и примут меры, чтобы такое не произошло на следующей ракете, сборка которой уже ведется.

Маску нужны новые технологии

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин полагает, что Маск столкнулся с технологическими ограничениями, к которым был не готов и с которыми в свое время столкнулись Сергей Королев и Вернер фон Браун, создавая свои лунные ракеты.

"Не вижу в этой ситуации ничего удивительного. У него нет технических ноу-хау, он не создает новых технологий, а трансформирует бизнес-процессы. Те люди, которые занимаются созданием новых технологий, за это его и критикуют. Если бы была Нобелевская премия по бизнесу, Маск бы ее получил. Он полностью изменил производственную модель в ракетостроении, которая держалась 60 лет, он сделал то же, что Генри Форд в автомобилестроении. Сейчас Маск подошел к такому уровню, когда он должен перепрыгнуть имеющийся в мире технологический уровень. В решении предыдущих задач он шел дорогой снижения стоимости, а здесь ему не хватает технологий. Перед ним встали те же задачи, которые стояли перед Сергеем Королевым и Вернером фон Брауном при создании ими ракет для лунных программ", — сказал эксперт.

Ионин также выразил мнение, что сам проект ракеты Starship неудачный, а ее сборка в чистом поле нелогична.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.