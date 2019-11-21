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РИА Новости

Лавров назвал причину паузы в переговорах КНДР и США

12:39 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причина паузы в переговорах Пхеньяна и Вашингтона вызвана позицией США, требующих решения "всего и сразу", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы с КНР еще летом 2017 года выдвинули инициативу, которая тогда называлась "дорожная карта", и в соответствии с которой мы поощряли движения сторон, прежде всего КНДР и США, навстречу друг другу в плане укрепления доверия, отказа от военных маневров, испытаний ядерных устройств, от запуска ракет и за то, чтобы они начинали диалог между собой. И по большому счету ситуация именно так и развивалась", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
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"Мы, как и Малайзия, приветствовали прямые контакты между американцами и северокорейцами, включая контакты между лидерами двух стран, президентом (Дональдом) Трампом и председателем Ким Чен Ыном. Но в последнее время, как вы знаете, эти контакты застопорились, и причина очень простая. КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. Американская сторона считает, что им нужно все и сразу, а потому они будут думать, как поощрять Северную Корею. Я думаю, всем понятно, что так не бывает и так не получится", - отметил министр.
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Сергей ЛавровКНДРСШАВ мире
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