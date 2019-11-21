Лавров назвал причину паузы в переговорах КНДР и США

"Мы, как и Малайзия, приветствовали прямые контакты между американцами и северокорейцами, включая контакты между лидерами двух стран, президентом (Дональдом) Трампом и председателем Ким Чен Ыном. Но в последнее время, как вы знаете, эти контакты застопорились, и причина очень простая. КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. Американская сторона считает, что им нужно все и сразу, а потому они будут думать, как поощрять Северную Корею. Я думаю, всем понятно, что так не бывает и так не получится", - отметил министр.