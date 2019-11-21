В Уфе очереди за водительской медсправкой увеличились в три раза

"Сегодня ажиотаж к наркологу, очередь увеличилась в три раза по сравнению с другими днями. И это не только у нас, в других городских поликлиниках такая же ситуация. Места в коридорах не хватает, некоторые ожидают на улице, хотя сегодня морозный день. Часы работы увеличили на два часа, чтобы успеть принять всех, кто пришёл", - рассказал руководитель клиники.

Ожидающие очередь к наркологу сообщают, что с 22 ноября в Уфе стоимость услуг специалиста увеличится до семи раз. "Сейчас это стоит 720-750 рублей, а завтра будет стоить более 5 тысяч рублей. Я привёз супругу за справкой, она получает водительские права, мы стоим в очереди с 8.30 утра, до сих пор не попали к наркологу, тут людей было много с утра", - рассказал РИА Новости один из клиентов клиники.