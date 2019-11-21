Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T12:28+0300
https://ria.ru/20191121/1561362748.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156135/90/1561359018_0:374:864:860_1036x0_80_0_0_697241868196d08d515eb1c5630cc1cb.jpg
РИА Новости

В Уфе очереди за водительской медсправкой увеличились в три раза

12:28 21.11.2019
1025
© РИА НовостиПосетители в наркологическом диспансере в Уфе
Посетители в наркологическом диспансере в Уфе
© РИА Новости
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Очереди из желающих до 22 ноября получить медицинскую справку от нарколога в клиниках Уфы увеличилась в три раза, рабочие часы специалиста продлили на несколько часов, сообщил РИА Новости директор частной клиники, где автовладельцы проходят медицинское освидетельствование для получения водительских прав.
По приказу Минздрава, с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам, с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
Стетоскоп на клавиатуре
Вчера, 11:25
В Удмуртии наркодиспансер продлил часы работы из-за очередей за справками
"Сегодня ажиотаж к наркологу, очередь увеличилась в три раза по сравнению с другими днями. И это не только у нас, в других городских поликлиниках такая же ситуация. Места в коридорах не хватает, некоторые ожидают на улице, хотя сегодня морозный день. Часы работы увеличили на два часа, чтобы успеть принять всех, кто пришёл", - рассказал руководитель клиники.
Ожидающие очередь к наркологу сообщают, что с 22 ноября в Уфе стоимость услуг специалиста увеличится до семи раз. "Сейчас это стоит 720-750 рублей, а завтра будет стоить более 5 тысяч рублей. Я привёз супругу за справкой, она получает водительские права, мы стоим в очереди с 8.30 утра, до сих пор не попали к наркологу, тут людей было много с утра", - рассказал РИА Новости один из клиентов клиники.
В минздраве Башкирии сообщают, что с учетом дополнительных исследований стоимость обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в среднем по России будет составлять 5570 рублей.
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Вчера, 10:12
Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей
3110913
Обсудить 3
Министерство здравоохранения РФУфаОбщество
Рекомендуем
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Автомобиль прокуратуры России
На Алтае четверо подруг похитили и истязали знакомую
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Малайзия хочет, чтобы обнародовали все доказательства по MH17
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Сотрудник полиции
В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков
Грустный мальчик сидит на лестнице
В Москве наказали работников соцзащиты после проверки семьи, где били детей
Сергей Гаврилов
Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин назвал чушью изменение порядка медосмотра для водителей
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав
Люди стоят в очереди в наркологическом диспансере
В Ярославле очередь за водительской медсправкой начали занимать ночью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера. 21 ноября 2019
В Забайкалье всех врачей наркодиспансера направили на медосмотр водителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния