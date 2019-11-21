Малайзия пригласила Россию принять участие в Куала-Лумпурском саммите

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Малайзия передала России письмо с просьбой назначить представителей для участия в пятом Куала-Лумпурском саммите, который пройдет 19-20 декабря, соответствующее послание президенту РФ Владимиру Путину направил премьер Малайзии Мохатхир Мохамад, сообщил министр иностранных дел этой страны Сайфуддин Абдулла.
"У нас сегодня утром прошла прекрасная встреча, совместно с нашими делегациями мы обсудили многие аспекты нашей двусторонней повестки дня. Однако я начал с того, что передал послание от премьер-министра доктора Мохатхира Мохамада президенту Владимиру Путину. Это сообщение, связанное с программой, которая будет проведена в Куала-Лумпуре. Речь идет о Куала-Лумпурском саммите, который пройдет 19-20 декабря", - сказал Абдулла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как отметил малайзийский министр, пятый Куала-Лумпурский саммит - конференция, организуемая под эгидой НПО при поддержке правительства, в том числе министерства иностранных дел.
Абдулла отметил, что "передал личное письменное обращение" премьера Мохамада президенту РФ.
"Я передал это послание моему дорогому другу, министру иностранных дел Сергею Лаврову. В этом письме содержится просьба президенту Путину назначить своих представителей, которые бы приняли участие в этом Куала-Лумпурском саммите", - добавил министр иностранных дел Малайзии.