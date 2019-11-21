Малайзия пригласила Россию принять участие в Куала-Лумпурском саммите

"У нас сегодня утром прошла прекрасная встреча, совместно с нашими делегациями мы обсудили многие аспекты нашей двусторонней повестки дня. Однако я начал с того, что передал послание от премьер-министра доктора Мохатхира Мохамада президенту Владимиру Путину. Это сообщение, связанное с программой, которая будет проведена в Куала-Лумпуре. Речь идет о Куала-Лумпурском саммите, который пройдет 19-20 декабря", - сказал Абдулла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.