ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео, на котором показаны ранее конфискованные украинские корабли, а также процедура их передачи Киеву.
Россия в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на их состояние, сказав, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. ФСБ в четверг сообщила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
На видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений на кадрах не заметно.
Заканчивается видео ФСБ кадрами процедуры передачи кораблей, в том числе подписания актов приема-передачи. Завершается ролик тем, как россияне и украинцы прощаются. Российская сторона желает принимавшим корабли "всего доброго".