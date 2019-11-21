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РИА Новости

ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи

12:17 21.11.2019 (обновлено: 16:48 21.11.2019)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео, на котором показаны ранее конфискованные украинские корабли, а также процедура их передачи Киеву.
Россия в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на их состояние, сказав, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. ФСБ в четверг сообщила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
Вчера, 11:25
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На видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений на кадрах не заметно.
Заканчивается видео ФСБ кадрами процедуры передачи кораблей, в том числе подписания актов приема-передачи. Завершается ролик тем, как россияне и украинцы прощаются. Российская сторона желает принимавшим корабли "всего доброго".
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
20 ноября, 19:23Акценты
Докопались до унитаза. Украинцы не рады своим кораблямИ моряков им вернули, и корабли отдали. Но опять на Украине недовольны – унитазы "зажали". Может, кампанию начнут за их возвращение?
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Военно-морские силы УкраиныФСБ РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Единственное, что хочется сказать в адрес этих украинцев "Дешовые провокаторы". Больше не могу идет не нормативная лексика.
21 ноября, 13:06
aalek.Lisack2015
14980208
Пусть подтвердят сначала что там всё было исправно до задержания. Хотя бы на видео за месяц до их последнего путешествия.
21 ноября, 12:31
ИРИван Русский
118400012
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