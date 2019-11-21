ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи

На видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений на кадрах не заметно.