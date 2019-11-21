Медведев оценил уровень подготовленности энергосетей к зиме

"В целом уровень подготовленности энергосетей и коммунального хозяйства достаточно высокий, это показывает мониторинг, который Минстрой и Минэнерго непрерывно ведут в течение года. Все котельные практически подготовлены, запасов топлива достаточно, по состоянию на ноябрь они превышают норму по углю практически на 20%, по жидкому топливу - около 15%", - сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.