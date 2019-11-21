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РИА Новости

Медведев оценил уровень подготовленности энергосетей к зиме

12:17 21.11.2019 (обновлено: 12:19 21.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уровень подготовленности российских энергосетей к зимнему сезону достаточно высокий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В целом уровень подготовленности энергосетей и коммунального хозяйства достаточно высокий, это показывает мониторинг, который Минстрой и Минэнерго непрерывно ведут в течение года. Все котельные практически подготовлены, запасов топлива достаточно, по состоянию на ноябрь они превышают норму по углю практически на 20%, по жидкому топливу - около 15%", - сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.

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Дмитрий МедведевИркутская областьЗабайкальский крайРоссияЭкономика
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