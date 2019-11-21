Эксперт заявил об эффективности автомата ШАК-12 в городских условиях

"Комплекс ШАК-12 — в своем роде уникальное оружие ближнего боя, специально разработанное под требования российских спецподразделений, занимающихся борьбой с терроризмом и организованной преступностью", — сказал Попенкер.

По словам эксперта, комплекс предназначен для максимально быстрого и эффективного выведения опасного противника из строя при минимизации угроз для окружающих за счет снижения предельной дальности полета пули. "Это оружие для профессионалов, требующее высокой подготовки и способное одним метким выстрелом быстро вырубить бандита или террориста. Особенно эффективно и востребовано такое оружие в городских условиях", — пояснил собеседник агентства.