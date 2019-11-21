В Москве наказали работников соцзащиты после проверки семьи, где били детей

Позже в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили РИА Новости, что в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми, они приходили в семью, проверяли ее. Также сообщалось, что в образовательных учреждениях, где обучаются дети, не знали о жестоком обращении с ними дома.