В Москве наказали работников соцзащиты после проверки семьи, где били детей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Выговор объявили трем сотрудникам социальной защиты Москвы, которые отвечали за семью, в которой избивали приемных детей, в дальнейшем один из этих сотрудников уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее СК сообщал об аресте 61-летней женщины и ее сожителя, которых уличили в том, что трое опекаемых в семье детей "не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию". Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи в рамках уголовного дела о халатности проверят действия органов опеки в отношении приемной семьи.
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Позже в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили РИА Новости, что в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми, они приходили в семью, проверяли ее. Также сообщалось, что в образовательных учреждениях, где обучаются дети, не знали о жестоком обращении с ними дома.
"Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провел служебную проверку по информации о жестоком обращении с детьми в замещающей семье. В результате проверки были объявлены выговоры трем сотрудникам", - рассказали в пресс-службе.
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Как уточнили в департаменте, выговоры объявили заведующему отделения ранней профилактики семейного неблагополучия Центра социальной помощи семьи и детям, где обслуживалась семья, начальнику и советнику отдела социальной защиты населения управления социальной защиты населения района, в котором проживала семья.
"В дальнейшем один из сотрудников, советник отдела УСЗН, уволился", - добавили в пресс-службе.