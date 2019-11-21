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РИА Новости

В Забайкалье всех врачей наркодиспансера направили на медосмотр водителей

12:14 21.11.2019 (обновлено: 12:20 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера. 21 ноября 2019
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера. 21 ноября 2019
ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок, говорится в сообщении в минздраве региона.
По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Вчера, 10:12
Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей
По информации минздрава Забайкалья, в регионе из-за этого медицинские справки подорожают в 2,5 раза.
"Мы задействовали все имеющиеся ресурсы. Для приёма кандидатов в водители привлечены врачи из других отделений. Количество специалистов, которые занимаются медосмотром, увеличено в два раза", - цитирует ведомство главврача наркодиспансера Олега Дубинина.
По его словам, в учреждении увеличили рабочий день - врачи будут принимать до 18.00 и затем займутся обработкой результатов.
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