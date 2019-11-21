В Забайкалье всех врачей наркодиспансера направили на медосмотр водителей

"Мы задействовали все имеющиеся ресурсы. Для приёма кандидатов в водители привлечены врачи из других отделений. Количество специалистов, которые занимаются медосмотром, увеличено в два раза", - цитирует ведомство главврача наркодиспансера Олега Дубинина.