В Забайкалье всех врачей наркодиспансера направили на медосмотр водителей

ЧИТА, 21 ноя - РИА Новости. Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок, говорится в сообщении в минздраве региона.
По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
По информации минздрава Забайкалья, в регионе из-за этого медицинские справки подорожают в 2,5 раза.
"Мы задействовали все имеющиеся ресурсы. Для приёма кандидатов в водители привлечены врачи из других отделений. Количество специалистов, которые занимаются медосмотром, увеличено в два раза", - цитирует ведомство главврача наркодиспансера Олега Дубинина.
По его словам, в учреждении увеличили рабочий день - врачи будут принимать до 18.00 и затем займутся обработкой результатов.