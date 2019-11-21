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РИА Новости

В системе "Добровольцы России" зарегистрирован миллионный пользователь

12:12 21.11.2019
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© Добровольцы РоссииВ системе "Добровольцы России" зарегистрирован миллионный пользователь
В системе Добровольцы России зарегистрирован миллионный пользователь
© Добровольцы России
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. К единой информационной системе "Добровольцы России" присоединился миллионный пользователь, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров. Им стал 16-летний Никита Ропаев из Ростовской области.
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Начинающий волонтер, ученик средней школы из поселка Тарасовский сделал своей миссией помощь всем, кто в ней нуждается. Участвуя в социально значимых мероприятиях, молодой человек приобретает практические знания, расширяет кругозор и находит единомышленников.
"Добровольчество – это оказание помощи и поддержки нуждающимся. Я пошел в добровольцы, потому что мне нравится этим заниматься – помогать другим, участвовать в интересных мероприятиях, общаться с новыми людьми и изучать новое. У нас в стране очень много инициативных и добрых людей, которые готовы оказать помощь и поддержку, а также принять участие в организации интересного мероприятия. Чем больше людей будут участвовать в добровольчестве, тем сильнее будет наша страна", рассказал Никита.
Он также сообщил, что его привлекает культурное, социальное, спортивное, медиаволонтерство, участие в качестве добровольца в крупных мероприятиях. По словам Никиты, сайт "Добровольцы России" он посещает каждый день, стараясь пройти максимальное количество образовательных курсов в недавно запущенном "Добро.Университете".
За три года активной работы на главном волонтерском портале страны зарегистрировалось уже 21 159 организаций (НКО, фондов, больниц, школ и др.), 27 208 социальных проектов и 68 759 мероприятий.
В 2016 году, поддержав идею волонтера, эту систему предложил создать президент России Владимир Путин. В том же году она была разработана и запущена Ассоциацией волонтерских центров совместно с ФГБУ "Роспатриотцентр" с целью объединить на одном ресурсе всех волонтеров и все добровольческие проекты страны. Сегодня портал – крупнейшая в России и на пространстве СНГ платформа, объединяющая волонтеров и организаторов добровольческих мероприятий.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииРоссия
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