В системе "Добровольцы России" зарегистрирован миллионный пользователь

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. К единой информационной системе "Добровольцы России" присоединился миллионный пользователь, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров. Им стал 16-летний Никита Ропаев из Ростовской области.

Начинающий волонтер, ученик средней школы из поселка Тарасовский сделал своей миссией помощь всем, кто в ней нуждается. Участвуя в социально значимых мероприятиях, молодой человек приобретает практические знания, расширяет кругозор и находит единомышленников.

"Добровольчество – это оказание помощи и поддержки нуждающимся. Я пошел в добровольцы, потому что мне нравится этим заниматься – помогать другим, участвовать в интересных мероприятиях, общаться с новыми людьми и изучать новое. У нас в стране очень много инициативных и добрых людей, которые готовы оказать помощь и поддержку, а также принять участие в организации интересного мероприятия. Чем больше людей будут участвовать в добровольчестве, тем сильнее будет наша страна", – рассказал Никита.

Он также сообщил, что его привлекает культурное, социальное, спортивное, медиаволонтерство, участие в качестве добровольца в крупных мероприятиях. По словам Никиты, сайт "Добровольцы России" он посещает каждый день, стараясь пройти максимальное количество образовательных курсов в недавно запущенном "Добро.Университете".

За три года активной работы на главном волонтерском портале страны зарегистрировалось уже 21 159 организаций (НКО, фондов, больниц, школ и др.), 27 208 социальных проектов и 68 759 мероприятий.