Лавров осудил заявления Помпео по палестино-израильскому урегулированию

"Заявления, наподобие тех, что были сделаны госсекретарем США, о том, что отныне Вашингтон не считает нелегитимными израильские поселения на западном берегу реки Иордан, прямо противоречат всем имеющимся решениям, под которыми подписывались все страны мира, и они по большому счету заводят ситуацию в тупик", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии.