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РИА Новости

Лавров осудил заявления Помпео по палестино-израильскому урегулированию

12:10 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям прямо противоречат всем имеющимся решениям и заводят ситуацию в тупик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которым поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Заявления, наподобие тех, что были сделаны госсекретарем США, о том, что отныне Вашингтон не считает нелегитимными израильские поселения на западном берегу реки Иордан, прямо противоречат всем имеющимся решениям, под которыми подписывались все страны мира, и они по большому счету заводят ситуацию в тупик", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии.
Он подчеркнул, что Москва будет выступать за возвращение к полному и безусловному уважению всех имеющихся договоренностей по палестино-израильскому урегулированию.
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФРоссияПалестинаВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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