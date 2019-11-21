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РИА Новости

Группа Kiss устроила подводный концерт для акул

14:16 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы Kiss Джин Симмонс
Солист группы Kiss Джин Симмонс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.
Рок-группа еще в октябре сообщала, что планирует необычное выступление недалеко от города Порт-Линкольн, около которого водится много акул. Музыканты играли на борту небольшого судна. С помощью специальных динамиков звук транслировался под воду, поскольку акул привлекают "низкочастотные звуки рок-н-ролла".
В результате слушателями оказались только восемь фанатов, которые успели купить билет, и представители СМИ. Акулы концертом не заинтересовались.
"Ребята отлично играли, был свет, были дым-машины, было все, как положено на концерте Kiss", — рассказал организатор мероприятия Мэтт Уоллер.
Солист и гитарист Пол Стэнли не смог принять участие в выступлении из-за гриппа, но ранее говорил о том, что сама концепция его "потрясла".
Фотография, анонсирующая концерт группы Kiss для акул
4 октября, 18:04Культура
Группа Kiss сыграет концерт для акул
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КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыKissАвстралия
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