Группа Kiss устроила подводный концерт для акул

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, . Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.

Рок-группа еще в октябре сообщала, что планирует необычное выступление недалеко от города Порт-Линкольн, около которого водится много акул. Музыканты играли на борту небольшого судна. С помощью специальных динамиков звук транслировался под воду, поскольку акул привлекают "низкочастотные звуки рок-н-ролла".

В результате слушателями оказались только восемь фанатов, которые успели купить билет, и представители СМИ. Акулы концертом не заинтересовались.

"Ребята отлично играли, был свет, были дым-машины, было все, как положено на концерте Kiss", — рассказал организатор мероприятия Мэтт Уоллер.