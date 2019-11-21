Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. До сих пор не предоставлены данные украинских радаров и спутников США в рамках расследования Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недавно опубликовали некие записи телефонных разговоров. Понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие. Это, во-первых, записи телефонных переговоров украинских авиационных диспетчеров, это данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары в этот момент перестали работать. И, конечно же, это те данные, которые обещали США, данные со своих спутников. Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.