Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17

"Недавно опубликовали некие записи телефонных разговоров. Понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие. Это, во-первых, записи телефонных переговоров украинских авиационных диспетчеров, это данные с радаров, первичные данные с радаров Украины, которые не предоставляют под тем предлогом, что все эти радары в этот момент перестали работать. И, конечно же, это те данные, которые обещали США, данные со своих спутников. Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии.