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РИА Новости

СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный

12:06 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСтроительство новой очереди космодрома Восточный.
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Оба дела расследуются по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как писал "Коммерсант", речь идет о пропаже 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары".
Ракета-носитель Союз-2.1а
17 ноября, 14:33
СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на Восточном
В СК уточнили, что ущерб, причиненный государству, оценивается в 240 миллионов рублей. По данным следствия, эти деньги федеральное казначейство по Татарстану перечислило компании — исполнителю госконтракта по строительству объектов космодрома. C ноября прошлого года по май этого руководство компании запрашивало оплату по договорам аренды спецтехники, но на самом деле эти договоры не исполнялись, а документы оказались поддельными.
О каком именно предприятии идет речь, в сообщении СК не говорится, но, по сведениям "Коммерсанта", деньги выводились через производственно-строительное объединение "Казань" и ООО "ПСП".
В ПСО "Казань" подтвердили, что у них действительно проводилась проверка по возбужденным СК делам. Однако, заявили на предприятии, эти дела относятся к строительству инфрастуктуры для пусков ракеты "Союз", а не для "Ангары" — то есть первой, а не второй очереди космодрома.
Стартовый комплекс космодрома Восточный
11 ноября, 16:21
Эксперты посоветовали, как побороть коррупцию на "Восточном"
На прошлой неделе тему коррупции на космодроме Восточный поднял президент Владимир Путин. По его словам, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов, несмотря на десятки уголовных дел. Как пояснил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти претензии не относятся к нынешним кураторам космодрома.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что строительство комплекса под "Ангару", начавшееся в июне, идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, и, по его словам, нет никаких оснований подозревать, что они расходуются неэффективно.
В дирекции космодрома подчеркнули, что жестко контролируют строительство второй очереди, а любые сведения о нарушениях тут же передают правоохранительным органам.
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Восточный (космодром)Следственный комитет РФРоскосмосПроисшествия
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