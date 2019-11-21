СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный

Оба дела расследуются по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как писал "Коммерсант" , речь идет о пропаже 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары".

В СК уточнили, что ущерб, причиненный государству, оценивается в 240 миллионов рублей. По данным следствия, эти деньги федеральное казначейство по Татарстану перечислило компании — исполнителю госконтракта по строительству объектов космодрома. C ноября прошлого года по май этого руководство компании запрашивало оплату по договорам аренды спецтехники, но на самом деле эти договоры не исполнялись, а документы оказались поддельными.

О каком именно предприятии идет речь, в сообщении СК не говорится, но, по сведениям "Коммерсанта", деньги выводились через производственно-строительное объединение "Казань" и ООО "ПСП".

В ПСО "Казань" подтвердили, что у них действительно проводилась проверка по возбужденным СК делам. Однако, заявили на предприятии, эти дела относятся к строительству инфрастуктуры для пусков ракеты "Союз", а не для "Ангары" — то есть первой, а не второй очереди космодрома.

На прошлой неделе тему коррупции на космодроме Восточный поднял президент Владимир Путин. По его словам, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов, несмотря на десятки уголовных дел. Как пояснил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти претензии не относятся к нынешним кураторам космодрома.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что строительство комплекса под "Ангару" , начавшееся в июне, идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, и, по его словам, нет никаких оснований подозревать, что они расходуются неэффективно.