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РИА Новости

Открылась выставка, посвященная освобождению Восточной Европы от нацизма

12:04 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ЛоскутовВстреча советских воинов жителями Лодзи
Встреча советских воинов жителями Лодзи
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Выставка "Путь к Победе. Исторические источники свидетельствуют" открылась в Музее современной истории России.
"В 1944 и 1945 годах Красная армия частично или полностью освободила 11 стран Центральной и Восточной Европы. Эта победа, конечно, досталась ценой неимоверных усилий, жертв", – подчеркнул на церемонии открытия глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он рассказал о том, что экспозиция выставки создавалась на основе уникальных материалов из фондов Музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, центрального архива Министерства обороны РФ, архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ, в том числе длительное время хранившихся под грифом "совершенно секретно", говорится в сообщении на сайте музея.
Генеральный директор музея Ирина Великанова отметила, что проект был реализован музеем в сотрудничестве с Российским историческом обществом, фондом "История Отечества", Российским военно-историческим обществом. Она также выразила благодарность за поддержку Министерству культуры РФ.
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"Главная цель выставки – еще раз обратить внимание на то, что Красная армия пришла в Восточную Европу как освободитель, – подчеркнула директор музея. – И помимо освободительной миссии была еще ярко выраженная гуманитарная миссия. Несмотря на то что наша страна лежала в руинах, первое, что сделало командование Красной армии, – приняло решение об оказании широкомасштабной гуманитарной помощи населению освобожденных стран".
Выставка в Музее современной истории России стала центральным событием масштабного международного проекта, в рамках которого аналогичные выставки проходят в 21 европейской стране, тексты экспозиций переведены на 11 языков.
На выставке представлены архивные материалы, рассказывающие о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению. Кроме того, на выставке представлено более 300 экспонатов периода Великой Отечественной войны. Среди них телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса; зимнее обмундирование командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина; радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными Бухенвальда; поздравительный адрес маршалу К.К.Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши и многое другое.
Выставка будет работать до 12 декабря 2019 года.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоСергей НарышкинМоскваРоссия
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