В Минпросвещения прокомментировали исполнение гимна в якутских школах

"Я не слышал об этом (проекте). Но это находится в компетенции каждой конкретной школы, каждая школа вправе по закону решать самостоятельно о таких процедурах. Мы не можем не приветствовать патриотическое воспитание", - сказал Зенькович РИА Новости.

С ним согласен замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Он отметил, что инициатива хорошая, она формирует чувство патриотизма и российской идентичности граждан. "Но принимать такие решения централизованно министерство не планирует, потому что у нас сегодня автономии в части выбора форм и методов обучения и воспитания у образовательных организаций", - уточнил Басюк РИА Новости.