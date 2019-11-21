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РИА Новости

В Минпросвещения прокомментировали исполнение гимна в якутских школах

12:03 21.11.2019 (обновлено: 12:42 21.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские школы по закону могут самостоятельно принимать решение об исполнении в учебных заведениях гимна РФ, но Минпросвещения приветствует патриотическое воспитание, заявил первый замглавы ведомства Павел Зенькович, комментируя инициативу об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах Якутии.
В среду глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте "Мы – будущее России". Согласно проекту, все школы Якутии начиная с четверга должны обеспечить ежедневное исполнение гимна страны.
"Я не слышал об этом (проекте). Но это находится в компетенции каждой конкретной школы, каждая школа вправе по закону решать самостоятельно о таких процедурах. Мы не можем не приветствовать патриотическое воспитание", - сказал Зенькович РИА Новости.
С ним согласен замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Он отметил, что инициатива хорошая, она формирует чувство патриотизма и российской идентичности граждан. "Но принимать такие решения централизованно министерство не планирует, потому что у нас сегодня автономии в части выбора форм и методов обучения и воспитания у образовательных организаций", - уточнил Басюк РИА Новости.
Глава Якутии исполнил гимн со школьниками
Вчера, 08:53
Глава Якутии спел российский гимн со школьниками
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МинпросвещенияАйсен НиколаевПавел ЗеньковичМоскваРоссияЯкутияОбщество
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