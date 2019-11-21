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РИА Новости

Сообщения о минировании трех учебных заведений в Москве не подтвердились

12:02 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опасные предметы в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании" не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверках после сообщений с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского.
"Проверки в колледжах завершены, угрозы ложные", - сказал собеседник агентства.
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