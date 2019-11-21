Сообщения о минировании трех учебных заведений в Москве не подтвердились

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опасные предметы в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании" не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверках после сообщений с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского.
"Проверки в колледжах завершены, угрозы ложные", - сказал собеседник агентства.