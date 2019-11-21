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Теплоснабжение
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РИА Новости

В Новосибирске устранили аварию на теплотрассе

11:48 21.11.2019 (обновлено: 12:54 21.11.2019)
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© РИА Новости / Сибирская генерирующая компанияАвария на теплотрассе в Новосибирске
Авария на теплотрассе в Новосибирске
© РИА Новости / Сибирская генерирующая компания
НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики ликвидировали вторую за сутки аварию на теплотрассе, в результате чего без тепла оставались 25 зданий, в том числе 12 жилых многоквартирных домов, сообщает в четверг Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).
Авария на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Кировском районе Новосибирска произошла во вторник, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее устранили в среду 20 ноября, но на том же участке произошла новая авария. В зоне отключения оставались 25 зданий, в том числе 12 жилых домов, три детских учреждения и поликлиника.
"Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена… Энергетики завершили ремонт на теплотрассе и начали заполнение системы отопления теплоносителем. Оставшиеся без отопления на ночь 12 домов получат тепло в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ликвидировать аварию планировали рано утром в четверг, но сроки пришлось перенести, так как в ходе работ стала очевидна их масштабность.
"Место замены дефектного участка обычно составляет 2-5 метров трубопровода. А в данном случае возникла необходимость увеличения работ кратно. 30 метров - это тот необходимый объем для замены, который позволил восстановить теплоснабжение. Проще говоря, более короткий отрезок трубы просто невозможно было бы приварить к трубопроводу", - сообщили в компании.
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К теплоснабжению подключают 12 жилых домов по улицам Комсомольская и Герцена, а также три детских сада, поликлинику, торговые и хозяйственные здания.
Ранее, 20 ноября, тепло получила большая часть пострадавших от первой аварии жилых зданий и социальных объектов.
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ТеплоснабжениеНовосибирскКировский районПроисшествия
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