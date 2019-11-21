Володин призвал депутатов к действиям для построения Союзного государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов Парламентского собрания Союза России и Белоруссии приложить максимум усилий для его эффективного построения, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы видим, что исполнительные органы (власти - ред.) многое делают сейчас по пути сближения в том числе и повесток наших государств в решении экономических вопросов и задач, задают у нас с вами и динамику, и движение к целям главы государств, но хотелось бы, чтобы депутаты также чувствовали свою ответственность и со своей стороны делали все возможное, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства", - сказал он на пленарном заседании 57-й сессии Парламентского Собрания союзного государства.
"Когда мы говорим о роли парламента Союзного государства Беларуси и России, в наших руках вопросы гармонизации законодательства, принятия модельных законов, и, коллеги, нам необходимо в первую очередь себя спросить – все ли мы сделали? Можем ли мы больше сделать?", - отметил Володин.
Володин проводит в четверг в Петербурге сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также он примет участие в церемонии открытия мемориальной доски председателю Государственной думы в 1996-2003 годах Геннадию Селезневу. Она будет размещена на стене Ректорского флигеля Петербургского государственного университета, где Селезнев учился с 1968 по 1974 год, а позже получил звание почетного профессора Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.