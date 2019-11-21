Володин призвал депутатов к действиям для построения Союзного государства

"Мы видим, что исполнительные органы (власти - ред.) многое делают сейчас по пути сближения в том числе и повесток наших государств в решении экономических вопросов и задач, задают у нас с вами и динамику, и движение к целям главы государств, но хотелось бы, чтобы депутаты также чувствовали свою ответственность и со своей стороны делали все возможное, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства", - сказал он на пленарном заседании 57-й сессии Парламентского Собрания союзного государства.