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РИА Новости

Организатор "Русских маршей" Белецкий получил гражданство Украины

11:35 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Организатор "Русских маршей" Иван Белецкий, обвиняемый в России в призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости, что он стал гражданином Украины и намерен получить статус адвоката.
"Я получил гражданство Украины... как этнический украинец", - сказал Белецкий, добавив, что такое решение приняло управление миграционной службы Украины и теперь у него есть паспорт нового образца.
По его словам, Украина также признала его диплом Российской академии адвокатуры и нотариата, что дает право работать юристом и продолжать обучение. "Планирую получать статус адвоката, так как имею опыт работы в адвокатуре четыре года", - отметил он.
В России Белецкий заочно арестован по обвинению в призывах к экстремизму. После возбуждения уголовного дела он уехал на Украину и получил там статус беженца.
Киев
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Иван БелецкийРоссияУкраинаВ мире
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