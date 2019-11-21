Организатор "Русских маршей" Белецкий получил гражданство Украины

"Я получил гражданство Украины... как этнический украинец", - сказал Белецкий, добавив, что такое решение приняло управление миграционной службы Украины и теперь у него есть паспорт нового образца.

По его словам, Украина также признала его диплом Российской академии адвокатуры и нотариата, что дает право работать юристом и продолжать обучение. "Планирую получать статус адвоката, так как имею опыт работы в адвокатуре четыре года", - отметил он.