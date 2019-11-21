НИИ радио присвоили имя ученого Марка Кривошеева

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Научно-исследовательскому институту радио (НИИР) присвоили имя российского ученого Марка Кривошеева, сообщили Научно-исследовательскому институту радио (НИИР) присвоили имя российского ученого Марка Кривошеева, сообщили в пресс-службе учреждения

"Двадцать первого ноября, во Всемирный день телевидения, в Научно-исследовательском институте радио пройдет торжественная церемония, посвященная присвоению институту имени выдающегося российского ученого Марка Иосифовича Кривошеева. Его по праву называют основателем современного телевидения. Марк Иосифович участвовал во всех наиболее значимых этапах развития отечественного и мирового телевидения – от создания развертки экрана 625 строк до международной стандартизации телевидения высокой и сверхвысокой четкости, интерактивных телесистем и 3D-вещания", - говорится в пресс-релизе.

Профессора Кривошеева хорошо знают в мире, более полувека без его участия не обходилось ни одно этапное событие в развитии телевизионных технологий, отметили в пресс-службе.

"С 1970 года в течение 30 лет Марк Кривошеев бессменно возглавлял 11-ю исследовательскую комиссию Международного союза электросвязи. Под руководством ученого комиссия разработала более 150 технических решений, которые легли в основу мировых стандартов и стали драйвером для распространения цифрового телевещания в мире. В 2000-х годах он участвовал в разработке концепции федеральной целевой программы развития телерадиовещания в России", – указано в пресс-релизе.

ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР) – многопрофильное предприятие, занимающееся развитием инфокоммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания. У НИИР два филиала - в Петербурге и Самаре, 8 научно-технических центров и 4 испытательных полигона. Специалисты института создают бортовые ретрансляторы для спутников, проектируют системы и средства связи и телерадиовещания, создают радиоэлектронные системы и средства специального назначения, обеспечивают научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ. В институте работают почти 1,4 тысячи сотрудников, в том числе 23 доктора наук и 72 кандидата наук, говорится на сайте института.