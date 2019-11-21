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РИА Новости

НИИ радио присвоили имя ученого Марка Кривошеева

11:35 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкСоветский и Российский ученый Марк Кривошеев
Советский и Российский ученый Марк Кривошеев
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Советский и Российский ученый Марк Кривошеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Научно-исследовательскому институту радио (НИИР) присвоили имя российского ученого Марка Кривошеева, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Двадцать первого ноября, во Всемирный день телевидения, в Научно-исследовательском институте радио пройдет торжественная церемония, посвященная присвоению институту имени выдающегося российского ученого Марка Иосифовича Кривошеева. Его по праву называют основателем современного телевидения. Марк Иосифович участвовал во всех наиболее значимых этапах развития отечественного и мирового телевидения – от создания развертки экрана 625 строк до международной стандартизации телевидения высокой и сверхвысокой четкости, интерактивных телесистем и 3D-вещания", - говорится в пресс-релизе.
Профессора Кривошеева хорошо знают в мире, более полувека без его участия не обходилось ни одно этапное событие в развитии телевизионных технологий, отметили в пресс-службе.
"С 1970 года в течение 30 лет Марк Кривошеев бессменно возглавлял 11-ю исследовательскую комиссию Международного союза электросвязи. Под руководством ученого комиссия разработала более 150 технических решений, которые легли в основу мировых стандартов и стали драйвером для распространения цифрового телевещания в мире. В 2000-х годах он участвовал в разработке концепции федеральной целевой программы развития телерадиовещания в России", – указано в пресс-релизе.
ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР) – многопрофильное предприятие, занимающееся развитием инфокоммуникационных технологий, навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания. У НИИР два филиала - в Петербурге и Самаре, 8 научно-технических центров и 4 испытательных полигона. Специалисты института создают бортовые ретрансляторы для спутников, проектируют системы и средства связи и телерадиовещания, создают радиоэлектронные системы и средства специального назначения, обеспечивают научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ. В институте работают почти 1,4 тысячи сотрудников, в том числе 23 доктора наук и 72 кандидата наук, говорится на сайте института.
Советского и российского ученого Марка Кривошеева считают основоположником современного цифрового телевидения. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Кривошеев также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". Он — лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "ТЭФИ" (2002). Ученый скончался на 97-м году жизни в октябре прошлого года.
Советский и Российский ученый Марк Кривошеев. Архивное фото
16 октября 2018, 14:02
Кривошеев стоял за созданием формата современного ТВ, заявил эксперт
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Научно-исследовательский институт радио (НИИР)Марк КривошеевМоскваРоссияСССРОбщество
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