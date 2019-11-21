МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь" и планирует адаптировать картину для разных мировых рынков, сообщает Hollywood Reporter.
Сначала Columbian Pictures, входящая в состав Sony Pictures, рассчитывает показать ленту в Индии и в Южной Корее.
"Я рад, что партнеры ценят наш энтузиазм и высокое качество нашей работы, видят в ней потенциал и считают, что фильм поймут и оценят в Южной Корее и в Индии", — рассказал Илья Бурец, продюсер "Твари".
В ленте семейная пара Полина и Игорь (Елена Лядова и Владимир Вдовиченков) теряют сына и решают усыновить ребенка из приюта. Но их жизнь постепенно превращается в настоящий кошмар.
В России премьера фильма должна состояться 28 ноября. Его уже продали в 30 стран, в том числе в Германию, Францию, Японию, Южную Корею, Турцию, Бразилию, Мексику, Аргентину, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины.
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