Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-21T12:44+0300
https://ria.ru/20191121/1561328177.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156131/91/1561319118_69:0:1100:580_1036x0_80_0_0_d105e2c827dabc4921630acdf72e77de.jpg
РИА Новости

Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь"

12:44 21.11.2019
509
© Кинокомпания СОК, DubLab, Яндекс. Студия, Star Media, 2019Кадр из фильма "Тварь"
Кадр из фильма Тварь
© Кинокомпания СОК, DubLab, Яндекс. Студия, Star Media, 2019
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь" и планирует адаптировать картину для разных мировых рынков, сообщает Hollywood Reporter.
Сначала Columbian Pictures, входящая в состав Sony Pictures, рассчитывает показать ленту в Индии и в Южной Корее.
"Я рад, что партнеры ценят наш энтузиазм и высокое качество нашей работы, видят в ней потенциал и считают, что фильм поймут и оценят в Южной Корее и в Индии", — рассказал Илья Бурец, продюсер "Твари".
В ленте семейная пара Полина и Игорь (Елена Лядова и Владимир Вдовиченков) теряют сына и решают усыновить ребенка из приюта. Но их жизнь постепенно превращается в настоящий кошмар.
В России премьера фильма должна состояться 28 ноября. Его уже продали в 30 стран, в том числе в Германию, Францию, Японию, Южную Корею, Турцию, Бразилию, Мексику, Аргентину, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины.
Кадер из фильма It: Chapter Two
18 августа, 18:52Культура
Актриса из "Оно-2" боится смотреть хоррор целиком
1600002
КультураКино и сериалыНовости культурыЕлена ЛядоваВладимир Вдовиченков
Рекомендуем
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак
Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию
Сергей Гаврилов
Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17
Кадр из фильма Т-34
Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
В "Ростелекоме" рассказали, как в будущем будут использовать технологию 5G
Кремль
В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Сотрудник полиции
В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния