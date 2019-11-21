МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь" и планирует адаптировать картину для разных мировых рынков, . Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь" и планирует адаптировать картину для разных мировых рынков, сообщает Hollywood Reporter.

Сначала Columbian Pictures, входящая в состав Sony Pictures, рассчитывает показать ленту в Индии и в Южной Корее.

"Я рад, что партнеры ценят наш энтузиазм и высокое качество нашей работы, видят в ней потенциал и считают, что фильм поймут и оценят в Южной Корее и в Индии", — рассказал Илья Бурец, продюсер "Твари".

В ленте семейная пара Полина и Игорь (Елена Лядова и Владимир Вдовиченков) теряют сына и решают усыновить ребенка из приюта. Но их жизнь постепенно превращается в настоящий кошмар.