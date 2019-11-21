ФСИН помогает заключенным не задерживаться в московских СИЗО

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Работники УФСИН по Москве выявляют случаи следственной волокиты и информирует об этом прокуратуру, СК и суд, чтобы заключенные не находились в СИЗО дольше положенного, сообщил в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"При выявлении случаев необоснованного затягивания следствия, волокиты при назначении апелляционного рассмотрения или при оформлении распоряжения на этапирование мы информируем об этом представителей прокуратуры, Следственного комитета, Мосгорсуда", - рассказал Мороз.
Он пояснил, что для приведения к лимиту наполнения СИЗО служба контролирует судьбу каждого человека с момента его поступления в изолятор, чтобы никто не задерживался в камерах дольше, чем он должен находиться там по закону.