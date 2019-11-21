ФСИН помогает заключенным не задерживаться в московских СИЗО

"При выявлении случаев необоснованного затягивания следствия, волокиты при назначении апелляционного рассмотрения или при оформлении распоряжения на этапирование мы информируем об этом представителей прокуратуры, Следственного комитета, Мосгорсуда", - рассказал Мороз.

Он пояснил, что для приведения к лимиту наполнения СИЗО служба контролирует судьбу каждого человека с момента его поступления в изолятор, чтобы никто не задерживался в камерах дольше, чем он должен находиться там по закону.