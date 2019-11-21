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РИА Новости

ФСИН помогает заключенным не задерживаться в московских СИЗО

11:32 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Работники УФСИН по Москве выявляют случаи следственной волокиты и информирует об этом прокуратуру, СК и суд, чтобы заключенные не находились в СИЗО дольше положенного, сообщил в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"При выявлении случаев необоснованного затягивания следствия, волокиты при назначении апелляционного рассмотрения или при оформлении распоряжения на этапирование мы информируем об этом представителей прокуратуры, Следственного комитета, Мосгорсуда", - рассказал Мороз.
Он пояснил, что для приведения к лимиту наполнения СИЗО служба контролирует судьбу каждого человека с момента его поступления в изолятор, чтобы никто не задерживался в камерах дольше, чем он должен находиться там по закону.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
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Сергей МорозФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваОбщество
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