Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла поблагодарил Россию за закупки пальмового масла у этой страны.

"Мы очень благодарны, что Россия закупает пальмовое масло у Малайзии", - заявил министр на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Абдулла также заявил, что Малайзия рассматривает сотрудничество с Россией в области космоса.

"Мы также рассматриваем сотрудничество в разных аспектах - образование, авиакосмическая отрасль", - заявил он.

Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. С отказом Евросоюза импортировать этот продукт обе эти страны потерпят значительные убытки.

Евросоюз намерен постепенно отказаться от биотоплива первого поколения, в основе которого лежат пригодные для употребления в пищу продукты, так как его производство способствует вырубке лесов. В частности, предлагается прекратить использование биотоплива на основе пальмового масла.