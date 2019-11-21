Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла поблагодарил Россию за закупки пальмового масла у этой страны.
"Мы очень благодарны, что Россия закупает пальмовое масло у Малайзии", - заявил министр на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Абдулла также заявил, что Малайзия рассматривает сотрудничество с Россией в области космоса.
"Мы также рассматриваем сотрудничество в разных аспектах - образование, авиакосмическая отрасль", - заявил он.
Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. С отказом Евросоюза импортировать этот продукт обе эти страны потерпят значительные убытки.
Евросоюз намерен постепенно отказаться от биотоплива первого поколения, в основе которого лежат пригодные для употребления в пищу продукты, так как его производство способствует вырубке лесов. В частности, предлагается прекратить использование биотоплива на основе пальмового масла.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году составил 1,06 миллиона тонн на сумму 748,77 миллиона долларов. Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ стали Индонезия (891,77 тысячи тонн, 84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тысячи тонн, 8,2%), на третьем месте - Нидерланды (48,492 тысячи тонн, 4,6%).