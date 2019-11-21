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РИА Новости

Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью

11:28 21.11.2019 (обновлено: 12:08 21.11.2019)
24831
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская "дочка" Apple обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой аннулировать патент на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", выданный в 2013 году изобретателю Арташесу Икономову.
Заявление ООО "Эппл Рус" поступило в СИП 8 ноября, предварительные слушания назначены на 2 декабря. "Дочка" Apple требует признать недействительным решение Роспатента от 9 августа этого года, в котором ведомство отказалось признать патент Икономова на полезную модель недействительным.
Логотип компании Apple
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Согласно описанию патента, устройство Икономова позволяет в экстренных случаях соединять пользователя со службой спасения или другими абонентам, если отсутствует или не работает СИМ-карта либо на счету недостаточно средств. При этом телефон может отправить либо CMC с заранее составленным текстом, прикрепив к сообщению точные координаты, либо письмо на электронную почту.
В своем возражении, направленном в Роспатент, Apple заявила, что устройство российского изобретателя не соответствует критерию "новизна". В частности, компания сослалась на три американских патента, опубликованных в 2012 году, которые по своим характеристикам напоминают "Мобильный телефон с экстренной связью" Икономова.
Однако Роспатент расценил возражения "Эппл Рус" необоснованными, отметив, что в каждом из указанных американских патентов отсутствуют предложенные Икономовым технологии.
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РоспатентAppleЭкономика
Популярные комментарии
Если патент бесполезен и у них есть 3 своих таких же, то откуда такая озабоченность? Прямо спать не могут, так им наш патент поперек встал.
21 ноября, 12:53
Серый Волк
8401001
Яблочный огрызок много на себя берёт... **Роспатент расценил возражения "Эппл Рус" необоснованными, отметив, что в каждом из указанных американских патентов отсутствуют предложенные Икономовым технологии.**
21 ноября, 12:46
Вестник С Полей
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