В Удмуртии наркодиспансер продлил часы работы из-за очередей за справками

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Республиканский наркологический диспансер в Республиканский наркологический диспансер в Ижевске продлил часы работы наркологов, чтобы принять всех автомобилистов, обратившихся за медицинскими справками накануне вступления в силу нового приказа Минздрава, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП. Врачи указывают, что нововведение приведет к значительному росту стоимости медицинских справок.

"В четверг 21 ноября для разгрузки очереди в Республиканском наркологическом диспансере будет продлен режим работы с 8 до 21 часа, а с 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование в Республиканском центре медицинской профилактики", - информирует правительство Удмуртии, отмечая, что, помимо консультации врача-нарколога, на базе Центра профилактики можно будет получить консультации психиатра, офтальмолога и терапевта.

Власти региона сообщают, что до 22 ноября все жители Удмуртии могут получить медицинское заключение на право управления транспортным средством по прежнему алгоритму, а с 22 ноября - только в Республиканском наркологическом диспансере в Ижевске, где закуплено оборудование для новых анализов.