В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности заверила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на их состояние и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.
В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом никаких претензий.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — добавили в ведомстве.
На предоставленном видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений не заметно.
© ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
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Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
© ФСБ РФПередача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
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Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
© ФСБ РФ
© ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
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Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
© ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
5 из 5
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
2 из 5
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
3 из 5
Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу"
© ФСБ РФ
4 из 5
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
5 из 5
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
© ФСБ РФ
Украинская провокация
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Непотопляемые войска