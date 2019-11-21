В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности заверила, что Федеральная служба безопасности заверила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на их состояние и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.

В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом никаких претензий.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — добавили в ведомстве.

На предоставленном видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений не заметно.

© РИА Новости / ФСБ РФ Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" 1 из 5 Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" © РИА Новости / ФСБ РФ © ФСБ РФ Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине 2 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ © ФСБ РФ Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" 3 из 5 Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" © ФСБ РФ © ФСБ РФ Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине 4 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ © ФСБ РФ Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине 5 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ 1 из 5 Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" © РИА Новости / ФСБ РФ 2 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ 3 из 5 Передача Украине катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" © ФСБ РФ 4 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ 5 из 5 Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине © ФСБ РФ

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.