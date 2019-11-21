Суд в Вене назвал возможные сроки выдачи РФ экс-чиновника Минкультуры Мазо

"Решение об экстрадиции было принято в октябре, но господин Мазо обжаловал его. Высший земельный суд 7 января проведёт заседание. До тех пор, пока решение не вступит в силу, его не экстрадируют", - сообщила собеседница агентства.

Эрмитаж до сих пор выясняет, сколько денег у него украли при реконструкции

Эрмитаж до сих пор выясняет, сколько денег у него украли при реконструкции

Кроме того, Испания подозревает Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем в России – за счет приобретения особняка за четыре миллиона евро. Испания выдала европейский ордер на арест экс-чиновника, решение должны принять судебные власти Австрии - страны, у которой Мазо попросил политического убежища.