Суд в Вене назвал возможные сроки выдачи РФ экс-чиновника Минкультуры Мазо

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Суд Вены рассмотрит апелляцию на решение об экстрадиции в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо 7 января 2020 года, сообщила РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
"Решение об экстрадиции было принято в октябре, но господин Мазо обжаловал его. Высший земельный суд 7 января проведёт заседание. До тех пор, пока решение не вступит в силу, его не экстрадируют", - сообщила собеседница агентства.
Генпрокуратура РФ почти год добивается у Австрии выдачи экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в России в хищениях, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Мазо – фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест.
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Кроме того, Испания подозревает Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем в России – за счет приобретения особняка за четыре миллиона евро. Испания выдала европейский ордер на арест экс-чиновника, решение должны принять судебные власти Австрии - страны, у которой Мазо попросил политического убежища.