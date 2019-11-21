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Религия и мировоззрение
2019-11-21T11:22+0300
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РИА Новости

На возведение Главного храма ВС собрали почти три миллиарда рублей

11:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтроительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти три миллиарда рублей собрано на возведение главного храма Вооружённых сил РФ в Кубинке, заявил журналистам в четверг заместитель председателя общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.
"Собрано около трёх миллиардов - конкретно 2 994 616 940 рублей 23 копейки, мы перед вами отчитаемся. Важная цифра - персональных жертвователей около 80 тысяч. При этом очень много организаций, которые коллективно сдавали", - сказал он, рассказывая о возведении главного храма ВС РФ.
По словам Каньшина, храм может быть освящён немного ранее запланированного срока (9 мая 2020 года) - шестого или седьмого мая.
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Религия и мировоззрениеГлавный храм Вооруженных сил РоссииАлександр КаньшинВооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеРоссияКубинкаОбщество
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