На возведение Главного храма ВС собрали почти три миллиарда рублей

"Собрано около трёх миллиардов - конкретно 2 994 616 940 рублей 23 копейки, мы перед вами отчитаемся. Важная цифра - персональных жертвователей около 80 тысяч. При этом очень много организаций, которые коллективно сдавали", - сказал он, рассказывая о возведении главного храма ВС РФ.

Главный храм ВС РФ, строящийся на добровольные пожертвования, возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства, так или иначе, связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен - 19,45 метра.