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РИА Новости

На прогулках в московских СИЗО можно заняться воркаутом

11:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прогулочные дворики столичных изоляторов оборудованы турниками, брусьями, столами для настольного тенниса и баскетбольными кольцами, рассказал в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"Приняты меры к тому, чтобы оборудовать прогулочные дворики турниками, брусьями, теннисными столами, баскетбольными кольцами. На сегодняшний день спортивные дворы оборудованы и успешно функционируют во всех следственных изоляторах", - сообщил Мороз.
Он добавил, что УФСИН по Москве хочет расширять оснащенность таких дворов инвентарем и обращается к различным фондам, благотворительным организациям, готовым помочь.
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