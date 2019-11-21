На прогулках в московских СИЗО можно заняться воркаутом

"Приняты меры к тому, чтобы оборудовать прогулочные дворики турниками, брусьями, теннисными столами, баскетбольными кольцами. На сегодняшний день спортивные дворы оборудованы и успешно функционируют во всех следственных изоляторах", - сообщил Мороз.