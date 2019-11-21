На прогулках в московских СИЗО можно заняться воркаутом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прогулочные дворики столичных изоляторов оборудованы турниками, брусьями, столами для настольного тенниса и баскетбольными кольцами, рассказал в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"Приняты меры к тому, чтобы оборудовать прогулочные дворики турниками, брусьями, теннисными столами, баскетбольными кольцами. На сегодняшний день спортивные дворы оборудованы и успешно функционируют во всех следственных изоляторах", - сообщил Мороз.
Он добавил, что УФСИН по Москве хочет расширять оснащенность таких дворов инвентарем и обращается к различным фондам, благотворительным организациям, готовым помочь.
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