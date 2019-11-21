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РИА Новости

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

11:18 21.11.2019 (обновлено: 12:12 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговики эффективно решают поставленные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов РФ. За прошедшие годы налоговые органы страны укрепили свой потенциал, выросли в мощную, территориально разветвлённую структуру, работники которой эффективно решают поставленные задачи", - говорится в сообщении.
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Путин подчеркнул, что от добросовестного труда, компетентности и ответственности сотрудников налоговых органов во многом зависит устойчивое поступления налогов в казну государства и бюджеты регионов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, финансовая грамотность населения.
"И в целом – динамичное развитие отечественной экономики, успешная реализация государственных программ в сфере здравоохранения, образования, культуры, благополучие и качество жизни людей", - добавил он.
Президент пожелал работникам и ветеранам налоговых органов РФ всего наилучшего.
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Глава государства также провел встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. Путин на встрече с Мишустиным отметил, что на результате работы ФНС строится бюджет страны, создаются условия для решения вопросов в различных отраслях. "Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства", - сказал Путина на встрече.
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