Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин подчеркнул, что от добросовестного труда, компетентности и ответственности сотрудников налоговых органов во многом зависит устойчивое поступления налогов в казну государства и бюджеты регионов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, финансовая грамотность населения.

Глава государства также провел встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля. Путин на встрече с Мишустиным отметил, что на результате работы ФНС строится бюджет страны, создаются условия для решения вопросов в различных отраслях. "Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства", - сказал Путина на встрече.