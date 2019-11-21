В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом павильоне на рынке "Атлант" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

В 7.47 мск четверга поступило сообщение о возгорании двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный Аксайского района на площади 600 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг. Менее чем через два часа пожар был локализован.

"В 11.02 ликвидация открытого горения", - сказал он.