В Бийске завели дело после гибели пенсионерки и ее внука при пожаре

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 ноября 10-летний мальчик пришел в гости к своей 62-летней бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме произошло возгорание, очаг которого находился на крыше возле трубы печного отопления. В результате пожара несовершеннолетний и пожилая женщина погибли на месте.