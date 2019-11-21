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РИА Новости

В Бийске завели дело после гибели пенсионерки и ее внука при пожаре

11:17 21.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пенсионерка и ее 10-летний внук погибли во время пожара в частном доме в Бийске, говорится в сообщении СУСК России по Алтайскому краю.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 ноября 10-летний мальчик пришел в гости к своей 62-летней бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме произошло возгорание, очаг которого находился на крыше возле трубы печного отопления. В результате пожара несовершеннолетний и пожилая женщина погибли на месте.
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