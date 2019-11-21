Скоростной режим на ряде участков федеральных трасс хотят повысить весной

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ планирует весной 2020 года повысить скоростной режим на некоторых участках федеральных трасс, надеется увязать это с понижением нештрафуемого превышения с 20 до 10 км/ч, рассказал журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Идет дискуссия с Федеральным собранием. Естественно, никакой даты нормативной нет (по вводу нештрафуемого порога 10 км/ч), мы продолжаем обсуждение. Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать. Конечно, мы хотели это сделать с одновременным понижением вот этого порога до 10 км/ч, но мы будем исходить из тех реалий, которые будут весной складываться по этому решению, и будем предлагать соответствующее решение", - рассказал Алафинов.

По его словам, это не только предложение Минтранса, но и МВД России, но здесь очень важна реакция общества. "У нас Федеральное собрание высказывается, пока не поддерживая эту инициативу. Но мы будем с ними работать, будем разговаривать. Может быть, те шаги по повышению скоростного режима, которые мы предложим там, где это возможно, может, этот аргумент позволит нам снизить", - рассуждает замминистра.

При этом с точки зрения городской среды понижение скоростного порога увеличит безопасность, потому что снизится тяжесть последствий, отмечает Алафинов. "Одно дело вы тормозите с 80 км/ч, другое - с 60 км/ч. Понятно, что города сейчас могут самостоятельно к этом прийти: поставить знак 40 км/ч везде и сказать, что у тебя 60 км/ч. Но тогда общественность начнёт задавать вопросы градоначальнику. Будем этот вопрос обсуждать", - добавил он.

В марте глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч может появиться в течение полутора лет. Минтранс и ГИБДД обсуждают вопрос увеличения максимальной скорости со 110 до 130 км/ч на участках федеральных трасс, но обсуждение заходит в тупик по части снижения нештрафуемого лимита, говорил Алафинов на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге. Сроки возможной реализации снижения лимита чиновник уточнить не смог, потому что сейчас идет "живое" обсуждение с обществом и парламентариями.