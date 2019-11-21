Зачем государству знать – ходили ли вы в загс или просто живете вместе? Влияет ли перепись на то, чтобы в каждую юрту провели интернет? И как можно с помощью переписи проанализировать прошлое – и быстро придумать, как поменять будущее?

"С какой целью интересуетесь?": как используются данные переписи

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде разбираемся, как государство использует данные переписи. Появятся ли новые больницы и детсады (и почему важно знать, на сколько людей они должны быть рассчитаны)? Или вдруг какие-то госпрограммы окажутся неэффективными? Как статистика сможет "увидеть" тех, кто уехал в Москву, но по-прежнему зарегистрирован в родном регионе? Наконец, как итоги переписи влияют на сам процесс переписи (да, такое тоже бывает).

Разъясняет наш эксперт, проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова.

01:46 зачем государству перепись, и почему другой собранной статистики недостаточно

05:03 когда появляются итоги переписи, и можно ли их сразу использовать

08:11 как половина жителей Питера оказались спортсменами

10:55 можно ли построить планы сразу на 50 лет вперед

13:00 зачем знать, кто хочет работать в Excel, а кто – программировать

15:24 как быть, если женился до переписи, а потом развелся – это же погрешность в статистике?

17:18 какие вопросы остаются неизменными в каждой переписи, и почему они важны

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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