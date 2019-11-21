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Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.
2019-11-21T14:02+0300
https://ria.ru/20191121/1561302756.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156130/94/1561309439_0:17:641:377_1036x0_80_0_0_ba9356b58f5df7b022fd149f39dccee8.jpg
РИА Новости

"С какой целью интересуетесь?": как используются данные переписи

14:00 21.11.2019 (обновлено: 14:02 21.11.2019)
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Перепись. Все точно
"С какой целью интересуетесь?": как используются данные переписи
Вчера, 14:00
Зачем государству знать – ходили ли вы в загс или просто живете вместе? Влияет ли перепись на то, чтобы в каждую юрту провели интернет? И как можно с помощью переписи проанализировать прошлое – и быстро придумать, как поменять будущее?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, как государство использует данные переписи. Появятся ли новые больницы и детсады (и почему важно знать, на сколько людей они должны быть рассчитаны)? Или вдруг какие-то госпрограммы окажутся неэффективными? Как статистика сможет "увидеть" тех, кто уехал в Москву, но по-прежнему зарегистрирован в родном регионе? Наконец, как итоги переписи влияют на сам процесс переписи (да, такое тоже бывает).
Разъясняет наш эксперт, проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова.
01:46 зачем государству перепись, и почему другой собранной статистики недостаточно
05:03 когда появляются итоги переписи, и можно ли их сразу использовать
08:11 как половина жителей Питера оказались спортсменами
10:55 можно ли построить планы сразу на 50 лет вперед
13:00 зачем знать, кто хочет работать в Excel, а кто – программировать
15:24 как быть, если женился до переписи, а потом развелся – это же погрешность в статистике?
17:18 какие вопросы остаются неизменными в каждой переписи, и почему они важны
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Перепись. Все точноПодкаст
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