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ЯсноПонятно
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2019-11-21T12:00+0300
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РИА Новости

Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

12:00 21.11.2019
244
ЯсноПонятно
Подкаст «ЯсноПонятно»: когда лучше обращаться на «вы», а когда – на «ты»?
Вчера, 12:00
Сколько раз вы оказывались в глупом положении, когда не знали, как обратиться к человеку? Или слишком рано, без разрешения собеседника, говорили ему "ты"? Что ответить незнакомцу, если он начал общаться с вами в фамильярном тоне? Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым в интернете?
Обращение на "вы" некоторые считают архаизмом, однако понятие "хороший тон" никуда не исчезло. Тактичность — полезное качество, которое показывает, воспитан ли человек, умеет ли вести деловую коммуникацию.
Если говорить о форме обращения на "ты" и "вы", то в этикете на эту тему есть простые правила. Разбираются в них — Наташа, Лина, Ксюша. А эксперты — педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева и автор телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова — объясняют, в каких ситуациях приемлемо то или иное обращение к человеку.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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