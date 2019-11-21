Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

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ЯсноПонятно Подкаст «ЯсноПонятно»: когда лучше обращаться на «вы», а когда – на «ты»?

Сколько раз вы оказывались в глупом положении, когда не знали, как обратиться к человеку? Или слишком рано, без разрешения собеседника, говорили ему "ты"? Что ответить незнакомцу, если он начал общаться с вами в фамильярном тоне? Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым в интернете?